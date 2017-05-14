Париж, 14 мая, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В Елисейском дворце в Париже прошла церемония инаугурации нового президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба президента Франции.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

В официальной резиденции президента Франции Макрона встречал уходящий президент Франсуа Олланд. Оба президента направились в рабочий кабинет главы Франции, где говорили наедине.

В ходе беседы Олланд посвятил Макрона в наиболее чувствительные государственные секреты Франции, а также передал коды французских ядерных «средств сдерживания». Также Олланд обрисовал Макрону круг вопросов международной повестки дня, с которыми тому предстоит иметь дело в ближайшее время.

Кроме того, экс-президент Франции передал новому главе государства список сотрудников, которые, по его мнению, могли бы занять ответственные посты в госструктурах.

Разговор Олланда с Макроном продлился чуть более часа.

Затем в Елисейском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации нового президента. На церемонию были приглашены несколько сотен человек, в числе которых ближайшие соратники Макрона по созданному им движению «Вперёд!».

Председатель Конституционного совета Лоран Фабиус в ходе церемонии огласил окончательные итоги выборов и объявил Эмманюэля Макрона президентом Франции. Таким образом Макрон стал восьмым по счету главой Пятой Республики, которая была основана Шарлем де Голлем в 1958 году.

По традиции великий магистр ордена Почетного легиона генерал Бенуа Пюга вручил Эмманюэлю Макрону символ верховной власти — массивную золотую цепь ордена, на одном из 16 звеньев которой выгравировано его имя и год вступления в должность.