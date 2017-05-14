Москва, 14 мая, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В центре Москвы идёт массовый митинг протеста собственников жилья в пятиэтажках против инициированной мэром Москвы Сергеем Собяниным программы их сноса.

Антон Привальский Красная Весна Митинг против реновации 14.05.2017 Москва

Независимые счетчики на митинге сообщают о присутствии 15.000 человек, независимый «Белый счетчик» — о 13.000, полиция неофициально оценивает количество собравшихся в 20.000 человек «включая тех, кто еще подходит и стоит за рамками». Это позволяет отнести митинг к числу крупнейших протестных акций последнего времени.

Всего планы сноса пятиэтажек затрагивают интересы 1.600.000 человек в Москве.