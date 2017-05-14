Пекин, 14 мая, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Москве ждут визита президента Чехии Милоша Земана в ноябре 2017 года. Об этом российский лидер заявил сегодня, 14 мая, на встрече с Земаном в Пекине (КНР).

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы знаем Вашу позицию в отношении российско-чешских отношений и в значительной степени благодаря вам наши отношения за последние годы, несмотря ни на какие сложности, все-таки поддерживаются на высоком уровне, развиваются», — обратился Путин к Земану, начиная двустороннюю встречу.

Российский лидер отметил, что воспринимает сегодняшнюю встречу с Земаном, как часть подготовки предстоящего визита президента Чехии в Россию, запланированного на ноября 2017 года.

«Наши ведомства уже начали эту подготовку, Министерство культуры, МИД уже готовят выставку («Сокровища Пражского Града» — ИА REGNUM ) в Москве, чему мы очень рады, уверен, что российская публика, российские ценители искусства тоже будут очень рады и с удовольствием познакомятся с этой выставкой», — сказал президент России.

Путин напомнил, что с начала 2017 года наблюдается рост товарооборота между Россией и Чехией, несмотря на спад последних лет. По словам президента, рост товарооборота за этот период составил 44%.

В свою очередь, Земан предположил, что рост товарооборота связан с притоком российских туристов в Чехию. Путин согласился с этим и отметил, что приток российских туристов в Чехию связан с восстановлением доходов граждан России, которые ранее упали в связи с экономическом кризисом.