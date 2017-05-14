Москва, 14 мая, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В центре Москвы, на проспекте Академика Сахарова проходит массовый, многотысячный митинг против планов мэрии Москвы по «реновации», то есть сносу пятиэтажной жилой застройки. Эта программа затронет интересы 1.600.000 москвичей, большинство которых является собственниками сносимого жилья.

Антон Привальский Красная Весна Митинг против реновации 14.05.2017 в Москве

Крупнейшая поисковая система в России «Яндекс», имеющая особые договорные отношения с правительством Москвы, до сих пор «не считает» массовый митинг важным событием, достойным появления новостей о нём в топе «Яндекс.Новости».