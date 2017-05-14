Ереван, 14 мая, 2017, 14:18 — ИА Регнум. В столице Армении Ереване проходят выборы в Совет старейшин города. По результатам выборов, проходящих по пропорциональной системе, будет выбран новый мэр города.

Photolure Кандидат на пост мэра Еревана Заруи Постанджян

В выборах участвуют три политические силы: правящая Республиканская партия Армении (РПА), блок «Елк» («Выход») и партия «Еркир цирани» («Страна абрикоса»).

Кандидатами на пост главы армянской столицы от трех политических сил являются: действующий градоначальник Тарон Маркарян (РПА), Никол Пашинян («Елк») и Заруи Постанджян («Еркир цирани»).

На выборах в Совет старейшин Еревана установлен 6%-й барьер для партий и 8%-й — для партийных блоков. Порога явки избирателей нет. В соответствии с Избирательным кодексом, в случае, если в голосовании участвуют до трех партий или партийных блоков, то мандаты распределяются между ними всеми. Следовательно, в новом Совете старейшин будут представлены все участвующие в выборах политические силы, независимо от итогов голосования.

Совет старейшин избирается сроком на 5 лет и состоит из 65 членов.

Согласно данным ЦИК Армении, на 14:00 (13:00 мск) в выборах приняли участие 210 903 граждан или 25,04% избирателей из 842 147 человек, имеющих право на голосование, которое продлится до 20:00 (19:00 мск).

Участвующие в выборах оппозиционные партии заявляют о массовом подкупе избирателей со стороны РПА.

В связи с этим блок «Елк» 12 мая обратился в Центральную избирательную комиссию, требуя отмены регистрации Республиканской партии Армении. ЦИК ожидаемо отклонил иск оппозиционного блока.