Томск, 14 мая, 2017, 13:52 — ИА Регнум. 14 мая на стадионе «Труд» был разыгран матч 28-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Томь» и «Терек». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Грозного.

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На 60-й минуте российский вингер Игорь Лебеденко открыл счет ударом с острого угла после подачи углового с левого — 0:1.

Через 2 минуты сенегальский форвард Албай Мбенгуе удвоил преимущество гостей — 0:2.

На 80-й минуте российский вингер Руслан Салахудтинов забил гол престижа — 1:2.

Статистика матча («Томь"/"Терек»)

Удары 4/10

Удары в створ 2/3

Владение 44%/56%

Фолы 19/9

На данный момент «Томь» идет на последнем месте с 14-ю очками. «Терек» укрепился на пятой строчке, набрав 45 очков.

Составы на матч:

«Томь»: Солосин, Пульич, Карымов, Голышев, Митерев, Попов, Сасин, Чуперка, Гвиневский, Баляйкин, Пугин.

«Терек»: Городов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Семенов, Уциев, Кузяев, Иванов, Торже, Пирис, Мбенгуе.

Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.

Предупреждения: Торже — 19, Карымов — 27, Пугин — 38, Сасин — 66, Иванов — 74.

Голы: Лебеденко 60 — 0:1, Мбенгуе 62 — 0:2.