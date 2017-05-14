«Терек» нацелился на Лигу Европы
Томск, 14 мая, 2017, 13:52 — ИА Регнум. 14 мая на стадионе «Труд» был разыгран матч 28-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Томь» и «Терек». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Грозного.
На 60-й минуте российский вингер Игорь Лебеденко открыл счет ударом с острого угла после подачи углового с левого — 0:1.
Через 2 минуты сенегальский форвард Албай Мбенгуе удвоил преимущество гостей — 0:2.
На 80-й минуте российский вингер Руслан Салахудтинов забил гол престижа — 1:2.
Статистика матча («Томь"/"Терек»)
Удары 4/10
Удары в створ 2/3
Владение 44%/56%
Фолы 19/9
На данный момент «Томь» идет на последнем месте с 14-ю очками. «Терек» укрепился на пятой строчке, набрав 45 очков.
Составы на матч:
«Томь»: Солосин, Пульич, Карымов, Голышев, Митерев, Попов, Сасин, Чуперка, Гвиневский, Баляйкин, Пугин.
«Терек»: Городов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Семенов, Уциев, Кузяев, Иванов, Торже, Пирис, Мбенгуе.
Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.
Предупреждения: Торже — 19, Карымов — 27, Пугин — 38, Сасин — 66, Иванов — 74.
Голы: Лебеденко 60 — 0:1, Мбенгуе 62 — 0:2.