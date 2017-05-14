Москва, 14 мая, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В Совфеде осудили ёрничество пресс-службы Белого дома в связи с ракетным пуском КНДР, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Дядя Сэм

В администрации США считают, что последний ракетный пуск КНДР не может «обрадовать» Россию, поскольку был совершен рядом с ее границей. «Президент (США Дональд Трамп) был проинформирован о последнем ракетном испытании Северной Кореи. С учетом того, что ракета была так близко к российской территории — фактически, ближе к России, чем к Японии — президент (США) не может представить, чтобы Россия была довольна (пуском КНДР)», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич считает, что пресс-служба Белого дома должна лучше выверять свои сообщения, чтобы не ставить президента США Дональда Трампа в неловкое положение.

«Утверждение, что он «не может представить, чтобы Россия была довольна» последним ракетным пуском КНДР, поскольку он был совершен рядом с ее границей, — выглядит явной двусмысленностью. Подобное ёрничество в столь серьезных вещах совершенно недопустимо», — отметил сенатор.

Россия изначально выступала против подобных запусков, независимо от того, совершаются ли они рядом с ее границей или нет, и позиция хорошо известна всем заинтересованным сторонам, напомнил парламентарий.

«Попытка усомниться в ней тянет на провокацию. Думаю, что МИД России потребует разъяснений у соответствующих служб США по дипломатическим каналам», — сказал Клинцевич.

В то же время понятно, что ракеты КНДР при такой баллистике объективно несут угрозу и РФ, продолжил он, заверив, что «все необходимые выводы уже сделаны».

Вместе с тем глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что системы ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности в связи с пуском ракеты КНДР.