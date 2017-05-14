Москва, 14 мая, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Сообщается, что автоматическая станция контроля, расположенная в Гурьевском проезде, зафиксировала, что предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе в 04:00 превышена 10 раз.

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К 05:00 предельно допустимая концентрация сероводорода превышена в 17 раз, в 06:00 — в 13 раз.

По данным Мосэкомониторинга, уровень сероводорода был также превышен в районах Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Царицыно.

Власти выясняют источник выбросов сероводорода.