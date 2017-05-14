Калуга, 14 мая, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Бывший директор крупного предприятия Дзержинского района Калужской области обвиняется правоохранительными органами в совершении 7 эпизодов растраты вверенных ему денежных средств. Об этом 14 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Дзержинского района Александр Спиридонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По его словам, еще в 2015 году бывший руководитель предприятия по фиктивным договорам поставки запасных частей для техники перечислил в адрес ряда фирм-однодневок денежные средства в суммах от 300 тысяч рублей до 6 млн рублей, заведомо зная, что поставки производиться не будут.

Между тем, по версии следствия общий ущерб от преступных действий директора составил более 14 млн. рублей. Для того, чтобы скрыть противоправные действия обвиняемый подготовил фиктивные документы, подтверждающие, что якобы, поставленные по фиктивным договорам запчасти поступили на склад предприятия и установлены на используемую на предприятию спецтехнику.

Преступные действия директора причинили серьезный ущерб предприятию, которое на тот момент находилось в тяжелом финансовом положении.

Теперь директору-мошеннику грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Напомним, согласно прокурорской статистике, в 2016 году в калужском регионе было выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвертое из них было совершено в крупном и особо крупном размере, каждое третье — преступление против собственности, основную часть которых составляют присвоение или растрата вверенного имущества. Было установлено 256 лиц, совершивших преступления в сфере экономики, в отношении 220 человек уголовные дела направлены в суд.