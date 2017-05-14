Чебоксары, 14 мая, 2017, 12:37 — ИА Регнум. В Чувашии выясняют обстоятельства аварии в Чебоксарском районе, где столкнулись четыре легковые машины. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Volgograd.newsbomb.ru Автомобиль после аварии

Авария произошла 13 мая в Чебоксарском районе на участке автодороги «Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск». Здесь столкнулись четыре легковые автомашины. По данным полиции, в результате аварии шестерым пассажирам понадобилась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным МВД по Чувашии, в республике в I квартале 2017 года зарегистрировано 279 дорожно-транспортных происшествий, что на 5,7% ниже аналогичного прошлогоднего периода. В результате ДТП 34 человека погибли (снижение на 2,9%), 341 был ранен (снижение на 14,5%) были ранены. Количество ДТП с участием нетрезвых и отказавшихся от освидетельствования водителей сократилось с 23 до 15. В результате таких происшествий погибли 3 человека и ранены 22.