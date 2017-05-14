Москва, 14 мая, 2017, 12:36 — ИА Регнум. По данным Министерства обороны Российской Федерации баллистическая ракета неизвестного типа, запущенная с территории Корейской Народно-Демократической Республики, упала в Японское море примерно в 500 км от территории России. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Сообщается, что в 05:28 по местному времени (23:28 мск) КНДР произвела пуск ракеты неизвестного типа со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто.

Ракета летела в течение 30 минут, дальность полета составила около 800 км. Ракета упала в Японское море примерно в 500 км от границы Российской Федерации.

«Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полёта до падения в центральной части Японского моря (около 500 километров от территории России)», — сказано в сообщении Минобороны РФ.