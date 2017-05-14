Кобе, Япония, 14 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Результат решающего матча московского «Динамо» в борьбе за пятое место на Клубном Чемпионате Мира, проведённого 14 мая.

Sportsatu.kz Волейбол

[[[flag-ru]]] «Динамо» (Москва) — [[[flag-jp]]] «Соллис Осако» (Япония) 3:1 (22:25 25:19 27:25 25:18)

Швейцарский «Волеро» в матче за третье место нанес поражение турецкому «Эджзаджибаши» со счетом 3:2.

На групповом этапе московское «Динамо» играло с турецким клубом «Вакыфбанк», победителем европейской Лиги чемпионов, и бразильским «Рексона Сеск». Эти клубы вышли в финал Клубного Чемпионата Мира, так что москвички могут посетовать на неудачный жребий, хотя выступили они в свою силу и заняли достаточно почётное место.

Победителем же Клубнго Чемпионата Мира стал турецкий «Вакыфбанк», всухую обыгравший в финале «Рексона Сеск».

За результатами игр на Клубном Чемпионате Мира среди женских команд можно следить здесь.