Тамбов, 14 мая, 2017, 12:08 — ИА Регнум. О новом туристическом объекте на карте Тамбовщины сообщило «Наше слово». Речь идёт об Урляповом городище. Мичуринский государственный аграрный университет стал инициатором нового туристического проекта, который будет реализован на территории Мичуринского района. Универсальный оздоровительно-развлекательный комплекс получит название «Урляпов городок», в основу которого войдет реконструированная помещичья усадьба.

Флаг Тамбовской области

В своей деятельности центр будет придерживаться трех основных направлений: организация комфортабельного отдыха на природе, природный и этнографический туризм. Предполагается проживание в построенной гостинице или в воссозданных старых жилищах, туристам предложат на выбор блюда старинной или современной кухни. Гости смогут осмотреть воссозданные дозорную башню и оборонительные сооружения, поучаствовать в этнографических праздниках и народных гуляньях и стать зрителями реконструкций исторических событий. Территория экопарка расположится в районе сел Старое Хмелевое и Устье, его площадь составит более 600 гектаров. Стоимость проекта оценивается в 148 млн рублей.

С улиц Тамбова убирают торговые палатки. В областном центре прошли рейды по выявлению точек незаконной торговли. Представители городской администрации побывали на самовольно организованных рынках. Пока всем предпринимателям дают шанс добровольно прекратить незаконную деятельность. Горадминистрация отмечает, что готова рассмотреть любые предложения предпринимателей о предоставлении торговых мест на рынках города — порядка 600 из них пока свободны, пишет «Тамбовский меридиан».

В Тамбове стартовал ремонт на «Новом» автовокзале, который с 1985 года ни разу серьезно не ремонтировался. Впервые за 30 лет фасад и внутренний интерьер автовокзала будут обновлены, сообщает «Тамбовский меридиан». После ремонта в здании откроют второй этаж, на котором разместится общепит, а также зал матери и ребенка с игровой комнатой. На время реконструкции работа автовокзала, с которого осуществляются междугородные и внутриобластные автобусные рейсы, прерываться не будет. Ремонт планируется закончить уже в июне этого года.

В Тамбове на заседании общественной комиссии по обсуждению проекта «Городская среда» рассмотрели 175 заявок. К участию в программе будут допущены 30 дворовых территорий. Список отобранных территорий объявят на заседании комиссии 16 мая. После отбора заявок специалисты Долгового центра Тамбова должны изучить документы и сделать сметы на благоустройство и ремонт выбранных дворов. Всего на программу 2017 года предусмотрено более 58 млн рублей, напоминает «Город на Цне».

»Тамбовская жизнь» опубликовала подробности прошедшего шествия «Бессмертного полка» в Тамбове, к которому присоединились более 36 тыс. человек. Памятная акция этого года стала самой масштабной за последние годы. Глава региона Александр Никитин вместе с семьей также принял участие в шествии. Фотографии героев-фронтовиков в руках несли дети губернатора.

«Мы восхищаемся мужеством и стойкостью ветеранов. Вы своим личным примером показали нам, как нужно по-настоящему любить Родину. Как проходить через сложнейшие испытания во имя высокой цели. Мы делаем все, чтобы память о солдатах и офицерах Великой Отечественной жила вечно. Какой ценой была добыта долгожданная победа. Это важнейшая ценность, которая должна передаваться новым поколениям«, — обратился губернатор Александр Никитин обратился к ветеранам и жителям области.

Подобные мероприятия в этот день прошли и в других городах и районах области, в том числе в Мичуринске, Рассказово и Никифоровском районе. В Мичуринске в этот день по случаю праздника малышам бесплатно раздали 88 килограммов мороженого.

«Российская газета» рассказала о шествии «Бессмертного полка» с участием тамбовской делегации, который прошагал по центру Страсбурга. Свыше 500 россиян и граждан бывших советских республик, проживающих в этом городе на северо-востоке Франции, а также на территории Эльзаса, Лотарингии, Франш-Конте и некоторых районов соседней Германии, собрались на одной из центральных площадей Страсбурга — площади Республики. Знаменательная деталь: к маршу присоединился целый ряд французских патриотических объединений. А само шествие проходило под аккомпанемент фанфар духового оркестра французской музыкальной ассоциации и с участием военной автотехники времен Второй мировой войны

В продолжение темы празднования Дня Победы «Известия» рассказали об открытии памятника советской разведчице Тамаре Дерунец, героически погибшей в годы Великой Отечественной войны, на ее малой родине в селе Кёрша Бондарского района Тамбовской области. Инициаторами установки монумента в память об уроженке Тамбовской области выступили местные жители. Автором бюста стал тамбовский скульптор Виктор Остриков.

Издание напоминает, что Тамара Дерунец ушла на фронт в 1942 году. Под псевдонимом Роза ее отправили в Тимский район Курской области для разведывательной работы в тылу врага, где девушка должна была вести наблюдение за передвижением и дислокацией войск противника, устанавливать связь с подпольем и обеспечивать прием новой группы парашютистов. Однако из-за предательства своей напарницы Тамара Дерунец попала в плен к немецким фашистам. Девушка скрыла от нацистов информацию о месте укрытия разведывательной группы Брянского фронта и партизанского отряда, за что фашисты жестоко расправились с ней. Дерунец погибла в возрасте 22 лет.

В Год экологии «Житье-Бытье» сообщило о том, что еще два тамбовских дерева могут стать памятниками природы. На сегодняшний день официальный статус дерева-памятника уже имеют дуб в Музее-усадьбе И.В.Мичурина в Мичуринске и дуб в парке Асеева в Тамбове. Этот список может пополниться. Недавно рабочая группа сертификационной комиссии всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» провела обследование двух деревьев, произрастающих в Тамбовской области, заявленных на присвоение статуса «Дерево-памятник живой природы всероссийского значения». Одно из них — сосна Веймутова, которая является украшением парка усадьбы семьи фабрикантов Асеевых в городе Рассказово. Второе дерево — клен рядом с домом музея-усадьбы С.В.Рахманинова в Ивановке.

Специалисты провели замеры деревьев, взяли необходимые пробы для определения состояния и последующего установления их точного возраста. Для этого эксперты сделали безопасное для дерева тончайшее сверление ствола. Известно, что в обоих случаях деревья оказались здоровыми. Предварительный анализ отобранных образцов древесины показал, что деревьям около 100 лет. Таким образом, можно предположить, что сосна Веймутова была посажена в рассказовской усадьбе Асеева еще в период ее строительства — в 1902—1906 годах. А клен был живым свидетелем посещений Ивановки С.В.Рахманиновым. Точный возраст установит экспертиза, которую проведут в Москве.

«Наш город Тамбов» сообщил о прошедшем в Тамбове Фестивале цветов. На выставке была представлена продукция из Краснодарского края, Москвы, Ростова-на-Дону, Курска, Липецка, Лебедяни, Пензенской и Рязанской областей, а также Мичуринска, Рассказово, Уварово и Котовска. С самого утра специалисты Дирекции благоустройства и озеленения проводили консультации по посадке и уходу за растениями. На Фестивале тамбовчане смогли приобрести семена цветочных, луковичных и овощных культур, рассаду, удобрения и аксессуары для ухода за комнатными растениями, садово-огородный инвентарь. Праздничное настроение посетителям фестиваля создавали творческие коллективы города.