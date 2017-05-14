Нью-Дели, 14 мая, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Власти Индии отказались принимать участие в в международном форме «Один пояс — один путь», который проводят власти Китайской Народной Республики. Об этом сегодня, 14 мая, пишут «Известия».

Kremlin.ru Международный форум «Один пояс, один путь».

Индия бойкотирует форум «Один пояс — один путь», так как несогласна с проектом Китая и Пакистана о создании экономического коридора на спорных территориях.

Нью-Дели выражает несогласие с проектом коридора, который должен пройти по территории Гилгит-Балтистан, которая является спорной между Индией и Пакистаном. Индийский власти также призвали к соблюдению суверенитетов государств.

«Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся ее суверенитета и территориальной целостности», — сказано в заявлении МИД Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пекине сегодня открылся международный форум «Один пояс — один путь». В нем принимают участие 29 глав государств Евразии.