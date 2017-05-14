Пекин, 14 мая, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал скандал вокруг фотосъемки его встречи с президентом США. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает телеканал RT.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров заявил, что не знает о причинах шумихи в СМИ вокруг фотографий, которые были сделаны во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Не знаю», — ответил глава российского внешнеполитического ведомства на вопрос, почему в американских СМИ возник скандал.

«Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что всё было согласовано, также как в отношении других министров», — пояснил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая Лавров был с официальным визитом в Вашингтоне, где встречался с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.

В американских СМИ развернулась широкая дискуссия антироссийской направленности о допуске российского фотокорреспондента на встречу в Белом доме.