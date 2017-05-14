Москва, 14 мая, 2017, 10:14 — ИА Регнум. 14 мая в 14:00 на проспекте Академика Сахарова состоится митинг недовольных программой реновации в Москве. Акция согласована с московскими властями.

Nathan Keirn Протест

В начале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин предложил «программу реновации»:снести в Москве все пятиэтажные дома советского периода и построить на их месте новые. Программа рассчитана минимум на 10−15 лет.

Предполагается, что к июлю 2017 года должен быть определен список подпадающих под снос зданий. По предварительным данным, речь идет о 25 млн кв. метров. 20 апреля Госдума в первом чтении приняла закононопроект о сносе пятиэтажек.

В перечень для голосования по сносу войдут пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка более 70% опрошенных жителей включения этого дома в проект программы. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список, должны получить квартиры такой же или большей общей площади.

Тем не менее, многие граждане требуют отказаться от планов по массовому сносу домов — так, по их мнению, проект предусматривает в том числе снос вполне пригодных для жизни домов, а также зданий, имеющих историческую и архитектурную ценность.

При этом в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, пока что фигурирует лишь 4,5 тыс. домов вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

Из-за протестной акции с 10:00 до 17:00 будет перекрыт участок проспекта Академика Сахарова от пересечения с Садовой-Спасской улицей до Тургеневской площади. Ограничения будут действовать на всех полосах по направлению в сторону Бульварного кольца.

Ранее о согласовании акции «Интерфаксу» сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников. По его словам, мэрией Москвы согласован митинг численностью до 5 тыс. человек.

Отметим, что 13 мая ряд жители восточного, юго-восточного, северо-восточного и северного округов Москвы уже провели ряд митингов с требованием включить их дома в предварительный перечень для голосования по программе реновации. Акции прошли на Кузьминской улице в Кузьминках и на Семеновской площади в районе Соколиная гора и в других районах.