Вашингтон, 14 мая, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Боксер из США Джеймс Тони, являющийся экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях, завоевал чемпионский титул по версии Всемирной боксёрской федерации (WBF) в тяжёлом весе. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает телеканал RT.

stoyan vassev Тони Джеймс

В чемпионском бою Тони нокаутировал другого американского боксера Майка Шеппарда в шестом раунде. Поединок состоялся в Ипсиланти, штат Мичиган.

Для 48-летнего Тони это уже 91-й поединок, 76 из которых он выиграл (46 — нокаутом). 10 боев он проиграл, три свел вничью, а два признаны несостоявшимися

Тони является 12-кратным чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF). В 1991 и 2003 годах он был признан «Боксёром года» по версии авторитетного журнала «Ring».