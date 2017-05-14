Ташкент, 14 мая, 2017, 09:48 — ИА Регнум. По итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай подписано 105 двусторонних документов на сумму около 23 миллиардов долларов, сообщает узбекское национальное телевидение.

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Как сообщает телевидения, документы подписаны в таких сферах как энергетика, нефтепереработка, модернизация электростанций, в сельском хозяйстве, нефтехимии, транспортных коммуникациях и других.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13−14 мая совершал государственный визит в Китайскую народную республику.

14−15 мая 2017 года в Пекине президент также примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь».

Напомним, Китай является ведущим торговым партнером Узбекистана — в 2016 году товарооборот между странами составил $4,2 миллиарда.