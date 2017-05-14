Пекин, 14 мая, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин «на полях» форума «Один пояс — один путь», который проходит в солице Китайской Народной Республики, переговорил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 14 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Международный форум «Один пояс, один путь»

«Путин кратко переговорил с президентом Турции Эрдоганом, в том числе и в продолжение недавнего сочинского диалога», — сказал Песков.

По словам Пескова, Путин также «на ногах» переговорил с президентами Узбекистана и Киргизии Шавкатом Мирзиеевым и Алмазбеком Атамбаевым.

Также состоялся короткий разговор с премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, чтобы принять участие в работе международного форума «Один пояс — один путь».