Пекин, 14 мая, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сегодня, 14 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Он рассказал, что в ходе двусторонних переговоров лидеры России и Китая подробно поговорили по ситуации на Корейском полуострове, была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация, как растёт напряжённость.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин выразили обеспокоенность в связи с очередным ракетным пуском КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что КНДР провели очередной пуск баллистической ракеты. По данным японских СМИ, ракет пролетела более 800 км.

Напомним, сегодня в Пекине открылся международный форум «Один пояс — один путь». В нем принимают участие главы 29 государств, в том числе президент России Владимир Путин.