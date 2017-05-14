Пекин, 14 мая, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ожидании встречи с председателем Китайской Народной Республики СИ Цзиньпином сел за рояль и наиграл мотив песни «Московские окна». Об этом сегодня, 14 мая сообщает РИА Новости.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин играет на рояле

После выступления на церемонии открытия форума «Один пояс — один путь» российский лидер отправился на двустороннюю встречу с председателем КНР СИ Цзиньпином на одну из вилл правительственной резиденции Чжуннаньхай.

Перед началом встречи, ожидая главу КНР, Путин сел за рояль и наиграл «Московские окна» Тихона Хренникова, а также мелодию «Города над вольной Невой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM сегодня в Пекине начал работу форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь». В нем участвуют президенты и премьер-министры 29 государств, включая президента Российской Федерации Владимира Путина.