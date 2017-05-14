Вашингтон, 14 мая, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России пролетел на близком расстоянии от патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon ВМС США, который находился в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на ВМС США.

Mil.ru Российские истребители

Сообщается, что воздушный инцидент произошел 12 мая в небе над Черным морем в 160 км от Крыма. Это уже второй подобный эпизод за последние семь дней.

Предыдущий инцидент также произошел в воздушном пространстве над Черным морем. Российский истребитель пролетел на расстоянии менее семи метров от патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon ВМС США, который подбирался к российским границам. Инцидент имел место 9 мая.

Представитель ВМС США Памела Кунзи тогда заявила, что по оценке командира экипажа P-8A Poseidon, действия обоих воздушных судов были профессиональными и безопасными.

В свою очередь Министерство обороны Российской Федерации подтвердили факт визуальной идентификации американского разведывательного самолета P-8 Poseidon российским истребителем в небе над Черным морем 9 мая.

В военном ведомстве пояснили, что российский истребитель выполнил маневр «приветствия» американского пилота. P-8A Poseidon тут же изменил курс в сторону удаления от границ России.