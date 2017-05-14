Пекин, 14 мая, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что его страна намерена подписать торговые и бизнес соглашения с более чем 30 странами в рамках международного форума «Один пояс — один путь». Такое заявление он сделал сегодня, 14 мая, открывая форум стран Шелкового пути «Один пояс — один путь».

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин. 14 мая 2017

«В ходе форума Китай намерен подписать договоры о торговом и бизнес сотрудничестве с более чем 30 странами, а также начать консультации по соглашениям о создании зон свободной торговли с соответствующими государствами», — сказал Си Цзиньпин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Пекине начал работу форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь». В нем участвуют президенты и премьер-министры 29 государств, включая президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, в 2013 году власти КНР объявили о новой стратегии экономического развития «Один пояс — один путь», которая направлена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.

В рамках данной стратегии есть два основных направления: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Под этим подразумевается создание торговых коридоров для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.