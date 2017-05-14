Пекин, 14 мая, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что предстоящий визит в Россию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию является ключевым событием двусторонней повестки дня. Такое заявление Путин сделал сегодня, 14 мая, в Пекине, где он участвует в международном форуме «Один пояс — один путь».

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«В двустороннем плане ключевым событием, считаю, является ваш предстоящий рабочий визит в Российскую Федерацию. Мы вас ждем», — сказал российский лидер.

Он также добавил, что правительство России, администрация президента РФ и Центральный комитет Коммунистической партии Китая готовят целый пакет документов для подписания их в рамках визита лидера КНР в РФ. В частности, речь идет о реализации двусторонних стратегических инициатив на ближайшие годы.

Путин отдельно остановился на экономическом аспекте российско-китайских соглашений. Он напомнил, что странам удалось добиться возобновления роста двустороннего товарооборота — на 4% в 2016 году и на 37% в январе-марте 2017 года.

При этом меняется структура товарооборота — растет доля машинотехнической и сельскохозяйственной продукции.

«Но тем не менее, нам есть, над чем работать. Это касается и сложных международных проблем. Здесь мы всегда плечом к плечу, стоим рядом, помогаем, поддерживаем друг друга на различных направлениях, и это является очень важным фактором в международных делах, стабилизирует международную обстановку», — подчеркнул российский лидер.