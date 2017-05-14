Тегеран, 14 мая, 2017, 07:00 — ИА Регнум. Мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 единицы, зафиксировано в северной иракской провинции Северный Хорасан. Его жертвами стали по меньшей мере три человека, сообщает 14 мая иранское информационное агентство ISNA.

Ru.m.wikipedia.org Землетрясение

Подземные толчки регистрировались в 22:30 13 мая. В результате трагедии погибли три человека, еще 225 человек пострадали, 45 из них — госпитализированы. Состояние 22 раненых тяжелое: они получили переломы конечностей и травмы головы.

По словам губернатора провинции Северный Хорасан, результате удара стихии было разрушено 40 деревень. В провинции объявлена чрезвычайная ситуация. На борьбу с последствиями землетрясения отправлены отряды полиции, пожарной службы. В усиленном режиме работают медицинские работники.

В зоне землетрясения повреждены основные коммуникации: газо‑ и электроснабжение, а также линии связи.