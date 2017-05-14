Салоники, Греция, 14 мая, 2017, 06:15 — ИА Регнум. В результате крушения поезда, следовавшего маршрутом «Афины — Салоники», погибли два человека, а не четыре, как сообщалось ранее. Уточненные данные 14 мая публикует пресс-служба железнодорожной кампании TrainOSE.

allenrobert Авария

Два человека погиблие и еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Травмы четырех из них не представляют серьезной опасности для их жизни и здоровья.

На месте трагедии, где сошел с рельсов пассажирский поезд с 70 пассажирами на борту, работали 28 спасателей и три подразделения скорой помощи. Для эвакуации пассажиров были задействованы 21 единица транспортных средств, 60 сотрудников пожарной бригады и 90 представителей полиции и пожарной службы.

Компания TrainOSE выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым.

До сих пор остается неясным, что стало причиной аварии, в результате которой поезд сошел с рельсов и врезался в здание. На месте трагедии работают эксперты.