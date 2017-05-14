Москва, 14 мая, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Международное сообщество сталкивается с серьезными угрозами: такие как терроризм и застарелые региональные конфликты. Преодолеть их можно только отказавшись от воинственной риторики, заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии международного форума «Один пояс — один путь».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию», — заявил российский лидер.

Президент подчеркнул также, что в новые вызовы невозможно решить в логике старых подходов, они требуют свежих свободных от стереотипов идей.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Один пояс — один путь» стартовал в Китае 14 мая. Для участия в форуме, а также для проведения двусторонних переговоров с председателем КНР Си Дзиньпином президент Путин прибыл с Китай с двухдневным визитом.