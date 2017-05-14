Вашингтон, 14 мая, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Операция по освобождению заложницы в госпитале северного штата США Иллинойс закончилась убийством преступника. Об этом 13 мая сообщает телеканал ABC News.

Maxpixel.freegreatpicture.com Выстрел

Как стало известно, 21-летний Тион Солтерс отбывал наказание за кражу автомобиля, он поступил в тюрьму Кейн-Каунти 11 апреля, а 8 мая находился в больнице.

Примерно в 12:30 субботы, 13 мая, он выхватил пистолет у охранника госпиталя исправительной колонии и взял в заложницы медсестру.

К месту происшествия в экстренном порядке были вызваны группы захвата и переговорная группа. Пациенты из отделения скорой помощи, где находились преступник и его заложница, были эвакуированы.

После того как переговоры с захватившим заложника мужчиной не привели к успеху один из офицеров выстрелил в преступника. В результате полученной раны Солтерс скончался.

Эмоциональное состояние освобожденной женщины было крайне нестабильным, однако физически она не пострадала.

Полицейские отказались сообщить на каком основании заключенный был доставлен в больницу, ссылаясь на закон о неприкосновенности частной жизни.