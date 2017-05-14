Сеул, 14 мая, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин решительно осудил действия КНДР, вновь проведшей испытания баллистической ракеты 14 мая, назвав их серьезной угрозой национальной безопасности страны и нарушением резолюции Совбеза ООН. Соответствующие заявление президент сделал на экстренном заседании Совета национальной безопасности, сообщает 14 мая агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

В своем выступлении президент Мун призвал правительство Северной Кореи прекратить провокации и вернуться к диалогу между двумя странами.

«Даже если диалог возможен, мы должны показать, что это возможно только в том случае, если Северная Корея изменит свое отношение», — отметил Мун.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные испытания баллистической ракеты в КНДР состоялись рано утром 14 мая. Запуск прошел с территории провинции Северный Пхеньян в районе города Кусонг около 05:27 утра.

Сообщается, что снаряд пролетел около 700 км, после чего упал в водах Японского моря. Дальность полета указывает на успешность проведенных КНДР испытаний.

Это уже вторые испытания, проведенные Пхеньяном за последние две недели, и первая провокация с момента инаугурации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, состоявшейся 10 мая.

Ранее действия КНДР решительно осудил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.