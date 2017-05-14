Москва, 14 мая, 2017, 04:23 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики для участия в Международном форуме «Один пояс — один путь», сообщает 14 мая РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее пресс-служба президента сообщала о том, что президент России намерен выступить на церемонии открытия форума, а также принять участие в запланированных рабочих заседаниях.

Кроме того, в ходе рабочего визита глава российского государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого лидеры двух стран намерены обсудить вопросы укрепления партнерства и стратегического сотрудничества.

Рабочий визит президента РФ запланирован на два дня — 14 и 15 мая.