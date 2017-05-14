Брадфорд, Великобритания, 14 мая, 2017, 04:00 — ИА Регнум. В британском международном аэропорту Лидс-Брэдфорд прошла срочная эвакуация, после чего территория была оцеплена сотрудниками полиции. Об инциденте сообщает 14 мая телеканал BBC со ссылкой на сообщение полицейских.

commons.wikimedia.org Международный аэропорт Лидс-Брэдфорд

Как заявили в отделе полиции Западного Йоркшира, информация о подозрительном предмете поступила около 20:10 13 мая.

«В соответствии с установленными процедурами по защите пассажиров и общественной безопасности в качестве меры предосторожности территория была оцеплена», — заявил представитель правоохранителей.

Аэропорт на некоторое время был закрыт, часть рейсов задержаны.

После того как пассажиры и сотрудники были эвакуированы, оперативная группа произвела контролируемый взрыв неизвестного предмета.

«В настоящее время инцидент не считается злонамеренным или террористическим», — отметили в полиции.

Часть рейсов были приняты соседними аэропортами. В настоящее время воздушная гавань возвращается к обычному режиму работы. Терминалы были вновь открыты к 00:30 14 мая.