Киев, 14 мая, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Неизвестный молодой человек попытался сорвать выступление украинской певицы Джамалы на проходящем в Киеве песенном конкурсе «Евровидение-2017», выскочив перед ней на сцену в неприглядном виде.

Кадр видео с сайта youtube.com канала «Marichel Experience» Выступление Джамалы

Мужчина, чьи плечи были покрыты флагом Австралии, взобрался на сцену из толпы зрителей и пританцовывая начал обходить певицу по кругу. Оказавшись перед лицом украинской исполнительницы, хулиган стал спиной к залу и снял штаны, после чего продолжил пританцовывать вокруг Джамалы.

Спустя несколько секунд нарушителя увела охрана.

Напомним, Джамала является победительницей конкурса 2016 года. Именно благодаря ей «Евровидение-2017» проходит в этом году в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, в финале «Евровидения-2017» одержал победу исполнитель из Португалии Сальвадор Собрал. Песня в его исполнении Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих») набрала большинство голосов как среди зрителей, так и среди жюри.

На втором месте представитель Болгарии Кристиан Костов. Третье место занял коллектив SunStroke Project из Молдавии с песней «Hey, Mamma».