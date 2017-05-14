Токио, 14 мая, 2017, 03:01 — ИА Регнум.

Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты несмотря на предупреждения мирового сообщества. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал действия КНДР неприемлемыми, в связи с чем выразил решительный протест, сообщает 14 мая японская центральная телерадиокомпания NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Мы решительно протестуем. На этот раз запуск ракеты Северной Кореи представляет серьезную угрозу для Японии», — заявил журналистам Абэ.

Глава правительства Японии отметил также, что КНДР действует вопреки рекомендациям международного сообщества и в нарушение резолюции Совета безопасности ООН.

По словам Абэ, в случае дальнейших провокаций со стороны Северной Кореи Япония совместно с Южной Кореей и США рассмотрят варианты возможных ответных действий.

Очередное испытание баллистической ракеты было проведено КНДР рано утром 14 мая. По данным южнокорейских военных, запуск был произведен в 05:23 утра с территории в окрестностях города Кусонг, расположенном к северо-западу от Пхеньяна. Пролетев около 700 км, снаряд упал в море.

В свою очередь, как передает Reuters, главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил о том, что выпущенная КНДР ракета пролетела около 30 минут и упала в акватории Японского моря.