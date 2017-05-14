Япония выражает решительный протест в связи с очередным испытанием КНДР
Токио, 14 мая, 2017, 03:01 — ИА Регнум.
Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты несмотря на предупреждения мирового сообщества. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал действия КНДР неприемлемыми, в связи с чем выразил решительный протест, сообщает 14 мая японская центральная телерадиокомпания NHK.
«Мы решительно протестуем. На этот раз запуск ракеты Северной Кореи представляет серьезную угрозу для Японии», — заявил журналистам Абэ.
Глава правительства Японии отметил также, что КНДР действует вопреки рекомендациям международного сообщества и в нарушение резолюции Совета безопасности ООН.
По словам Абэ, в случае дальнейших провокаций со стороны Северной Кореи Япония совместно с Южной Кореей и США рассмотрят варианты возможных ответных действий.
Очередное испытание баллистической ракеты было проведено КНДР рано утром 14 мая. По данным южнокорейских военных, запуск был произведен в 05:23 утра с территории в окрестностях города Кусонг, расположенном к северо-западу от Пхеньяна. Пролетев около 700 км, снаряд упал в море.
В свою очередь, как передает Reuters, главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил о том, что выпущенная КНДР ракета пролетела около 30 минут и упала в акватории Японского моря.