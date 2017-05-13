Киев, 14 мая, 2017, 02:37 — ИА Регнум. В Киеве подвели итоги песенного конкурса «Евровидение-2017». Обладателем главного приза, хрустального микрофона, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал, исполнивший песню Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»).

Mykola Swarnyk Сальвадор Собрал

Мнения зрителей и жюри совпали: наибольшее количество голосов Собрал получил по итогам обоих голосований. Общая сумма баллов составила 758.

Второе место в конкурсе занял участник из Болгарии Кристиан Костов, обещавший в случае победы приехать в Москву и разбить хрустальный микрофон. С композицией Beautiful Mess он набрал 615 баллов.

На третьем месте — Молдавия. Страну представляла группа SunStroke Project, их песня «Hey, Mamma» получила 374 балла.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017», прошедший в этом году на Украине, был отмечен рядом скандалов. Так певицу Джамалу, благодаря которой мероприятие и проходило в Киеве, не пустили на красную дорожку.

С подобным заявлением выступил в СМИ и представитель украинского жюри поэт Юрий Рыбачинский, назвав происходящее театром абсурда. По словам поэта, ему даже не выдали официального приглашения для участия в конкурсе.

Между тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман, напротив, остался очень доволен проведением конкурса и считает, что «Евровидение-2018» должно вновь пройти на территории Украины.

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