Греция, 14 мая, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Жертвами аварии пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Афины — Салоники» стали четверо пассажиров. Еще пять человек получили ранения, сообщает 13 мая пресс-служба железнодорожной компании TrainOSE.

PublicDomainPictures Колеса поезда

Трагедия произошла недалеко от станции Адендрос около 21:45 в субботу, 13 мая. Пассажирский поезд, перевозивший около 70 человек, сошел с рельсов. Пока не ясно, что могло стать причиной катастрофы.

Эвакуация на месте крушения продолжается. Пострадавших отправляют в больницу Салоник. На текущий момент известно о четырех погибших и пятерых раненых. Сообщается, что в числе пострадавших машинист поезда. Его ранения медики оценивают как серьезные.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате схода с рельсов пассажирский поезд в Греции врезался в жилой дом.

Информация уточняется.