Мадрид, 14 мая, 2017, 01:36 — ИА Регнум. По улицам столицы Испании прошли тысячи противников корриды. Участники потребовали отмены жестокой национальной традиции, сообщает 13 мая La Prensa.

Эдуард Мане. Коррида. 1866

Защитники прав животных и примкнувшие к ним граждане Испании вышли на улицы Мадрида выразить протест по поводу традиционного в стране боя быков — корриды. Количество участников акции достигло нескольких тысяч.

«Коррида — это насилие, и вы можете его остановить», — гласили плакаты протестующих.

В акции принял участие бывший лидер левой политической партии Испании «Подемос» Хуан Карлос Монедеро. По его мнению, существующее в стране насилие над быками является оскорблением нации.

По мнению активистов, коррида — одно из самых вопиющих форм жестокого обращения с животными. Верхом искусства матадора считается убийство быка одним ударом, однако прежде чем животное погибает от удара рапирой в сердце, оно уже оказывается измученно многочисленными ранами.

Участники акции требовали запрета боя быков на законодательном уровне.