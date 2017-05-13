Северная Корея провела испытания баллистических ракет
Пхеньян, 14 мая, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Очередной запуск баллистической ракеты с территории КНДР зафиксировали южнокорейские военные, сообщает 14 мая агентство Yonhap.
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Радиус действия северокорейских ракет
Запуск состоялся утром воскресенья, 14 мая, с территории в районе северо-западного города Кусон, заявил начальник военного штаба Республики Корея.
О типе ракеты, расстоянии ею преодоленном и направлении запуска информации не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие испытания КНДР провела 29 апреля, когда с ее территории был зафиксирован запуск ракеты неустановленного типа с полигона в провинции Пхёнан-Намдо. Сообщалось, что испытание прошло неудачно.