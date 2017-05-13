Ватикан, 14 мая, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Встреча главы католической церкви с президентом США состоится 24 мая в Ватикане. Франциск положительно настроен на предстоящую беседу и выразил уверенность в том, что в «разговоре все получится».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск I

«Я никогда не делаю суждений о человеке, не слушая их. Я считаю, что я не должен этого делать. В нашем разговоре все получится: я скажу, что думаю, он скажет то, что думает, но я никогда, никогда, не хотел выносить суждение, не услышав человека», — заявил журналистам понтифик.

Мнения папы по вопросам миграции и изменения климата отличается от такового Трампа, тем не менее Франциск намерен искать общий язык с главой США.

«Всегда есть двери, которые не закрыты. Ищите двери, которые, по крайней мере, немного открыты, входите и говорите о том, что вас объединяет», — прокомментировал предстоящие переговоры папа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Франциск готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, так как принимает любого главу государства, запросившего аудиенции.