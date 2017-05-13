Пассажирский поезд сошел с рельсов в Греции
Греция, 13 мая, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Пассажирский поезд «Афины-Салоники» сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Греции. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек. Об этом сообщают Вести.Ru.
Крушение поезда на вокзале Монпарнас, Париж, 1895
ЧП произошло в субботу, 13 мая, неподалеку от города Салоники.
«После схода с рельсов электровоз врезался в стоявший у железнодорожного полотна жилой дом», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.
Причины ЧП пока неизвестны.