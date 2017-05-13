Греция, 13 мая, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Пассажирский поезд «Афины-Салоники» сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Греции. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек. Об этом сообщают Вести.Ru.

Крушение поезда на вокзале Монпарнас, Париж, 1895

ЧП произошло в субботу, 13 мая, неподалеку от города Салоники.

«После схода с рельсов электровоз врезался в стоявший у железнодорожного полотна жилой дом», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.