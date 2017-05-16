Москва, 16 мая, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Сегодня, 16 мая в Музее Москвы откроется выставка «Московские гости: комиксы из Бельгии, Армении и США», организованная фестивалем рисованных историй «КомМиссия». Одни из «гостей» — американский сценарист, художник и педагогог Алекс Симмонс.

theNerdPatrol Комиксы Archie

Алекса известен прежде всего как сценарист культовой серии комиксов «Арчи» о подростке Арчи Эндрюсе и его друзьях, живущих в небольшом городе Ривердейл. Истории о юноше выпускаются с 1941 года. Уже тогда комикс завоевал сердца читателей и стал популярным как на родине, так и за ее пределами. С января 2017 года рассказы об Арчи перешли с бумаги еще и на голубые экраны: на канале «The CW» вышел сериал «Ривердейл», снятый по мотивам комиксов.

Tom Комиксы Archie. 1943

Однако одними рисованными историями о подростке творчество Алекса не ограничивается. Он часто выступает в роли консультанта по персонажам в таких крупных издательствах, как DC Comics, Disney Books, Penguin Press и Simon and Schuster. Кроме того, художник издает собственный комикс под названием «Blackjack». Его действие разворачивается в 30-е годы и рассказывает о жизни афро-американского солдата удачи.

Алекс Симмонс ведет активную деятельность в сфере культуры и образования и часто выступает на различных мероприятиях, связанных с комиксами, искусством и литературой, участвует в проектах, которые посредством комикса объединяют детей из разных стран.

BagoGames Комиксы Archie

Примером такого сотрудничества стала московская школа английского языка «Polly Parrot English Club». Алекс Симмонс провел уже несколько мастер-классов для учеников с помощью видеосвязи. Чтобы узнать подробности о занятиях, корреспондент ИА REGNUM пообщался с преподавателем школы Марией Астафьевой.

У нас коммуникативный клуб. Основной уклон в разговорную речь. Я использую все, что можно для этого: и книжки обсуждаем, и фильмы смотрим, приглашаем интересных людей. Это ведь тоже коммуникация. Комиксы тоже часто используем. Знаете, сейчас их много даже в учебниках. А вообще очень нравятся комиксы, представленные на «КомМиссии». Когда мы открыли для себя этот фестиваль, очень часто стали пользоваться их рисованными историями.

Нет, он сразу откликнулся. Я была поражена. Такой занятой человек. Каждый раз, когда мы договариваемся о новой встрече, я вижу, как он занят: «Сейчас, сейчас отвечу…», «Я бегу туда-то, но Вам отвечу…» и т.д. Он с удовольствием общается, настолько открытый.

Через Google Hangouts. Алекс выбрал именно этот мессенджер, так как он дает лучшее качество, чтобы показывать какие-то материалы. На экране появляются то его картинки, то какие-то схемы. Мы смотрим на него и таким образом общаемся. Но так как мы его хорошо слышим, а он нас не очень, каждый ребенок подходит потом к экрану, приносит свой рисунок и показывает ему. Это очень трогательно, потому что всем хочется подойти, каждый старается с ним поговорить. Он всем уделяет внимание. Мне очень нравится, как Алекс говорит, что эти рисунки не должны быть совершенными. Главное, чтобы у ребенка работало воображение. Он каждого подбодрит, каждому даст совет. Алекс настолько тактичный, что детей это вдохновляет работать дальше.

Я так поняла, что мы еще не дошли до конца. Все шаг за шагом проходим. Алекс рассказывает, как вообще работает вся эта кухня. Сначала он рассказал, какие бывают профессии в сфере комикса. Потом научил создавать своих собственных героев. Мы рисовали этих персонажей с разных ракурсов. Еще он рассказывал, как нужно создавать историю для героя.

Они в диком восторге. Дети вообще любят рисование. Но у меня был мальчик, который очень боялся рисовать. Он говорил, что вообще не умеет это делать. Все-таки уговорили его прийти. И ему понравилось до такой степени, что теперь постоянно спрашивает, когда приедет Алекс. Дети очень рады, что смогут увидеть его вживую. Особенно старшие им очарованы. Очень обаятельный!

Встретиться с Алексом лично можно будет 21 мая в Российской Государственной Библиотеке для Молодежи, где в 12.00 состоится творческая встреча и мастер-класс художника.