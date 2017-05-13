Мехико, 13 мая, 2017, 21:45 — ИА Регнум. По информации министра финансов страны Хосе Антонио Мида, опубликовавшего на этой неделе показатели объемов воровства, наркомафия активно осваивает «смежные специальности», включив одну из самых доходных отраслей — топливную — в сферу своих интересов.

Sean MacEntee Бензин

Процесс организован в лучших традициях чикагских бутлегеров периода сухого закона в США: преступники создают незаконные врезы в топливопроводы (эта методика применялась и в Чечне в 90-х годах прошлого столетия). Врезы делают на территории фермерских хозяйств. Хозяина в детали не посвящают, но простым и доходчивым языком объясняют, что если он сообщит в полицию, у него начнутся большие проблемы, «такие, что он еще сам попросит, чтобы его убили».

По данным названного выше правительственного чиновника, в 2016 году через «чупадукты» (термин происходит от соединения испанских слов chupar — «сосать» и acueducto — «трубопровод») в 2016 году криминальные структуры откачали топлива на 20 миллиардов песо (1 миллиард евро). Бизнес быстро развивается — цифры 2016 года на 24% выше 2015. Средний объем краж в пересчете на нефтяной эквивалент составляет 250 «пипас» (бензовозов, способных транспортировать от 20.000 до 30.000 литров горючего).

В одном только штате Тампулиас имеется 968 пунктов незаконной продажи бензина. Столько же — в Гуанахуато. Третье место в этом рейтинге занимает штат Пуэбла (826), куда уже направлено 2000 военных для «решения проблемы», но информации о результатах пока нет. Известно, что доля клана «Лос Сетас» (Los Zetas) в общем объеме левой торговли топливом составляет 38%, 21% — у картеля «Халиско Новое Поколение» (Jalisco Nueva Generación) и еще 16% — у структуры «Картель-дель-Гольфо» (Cártel del Golfo).

У мафии под контролем суда-перевозчики нефти, есть свои перегонные заводы.