Сантьяго, 13 мая, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Чили собирается вплотную заняться внесением изменений в свою Конституцию, доставшуюся ей от Пиночета и принятую еще в 1980 году. Президент страны Мишель Бачелет еще 18 месяцев назад пообещала пересмотреть Основной Закон государства, но механизм внесения изменений так с тех пор и не определен. Нельзя сказать, что чилийцы не озаботились корректировкой свода правил своей жизни — за период с 2005 года в Конституцию было внесено около 30 мелких поправок, но суть ее осталась прежней и потому 70% чилийцев, согласно соцопросам, выступаю за то, чтобы была написана новая хартия.

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«Чем дольше мы оттягиваем написание новой Конституции, тем больше шансов на то, что она станет проводником идей популизма, считает политолог Хенаро Арригада, не так давно выступивший недавно совместно с бывшими министрами чилийского правительства Игнасио Уолкером и Хорхе Бургосом с программной статьей «О правах, обязанностях и власти. Новая Конституция для Чили».

«Черновой текст документа нужен уже сейчас, хотя обсуждение его и внесение дополнений и изменений, это уже понятно станет предметом народного обсуждения при новом президенте страны, который встанет к рулю государства в 2018 году», — комментирует статью Арригады испанская El País.