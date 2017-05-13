Москва, 14 мая, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Увеличение объема продаж легковых автомобилей в России за март 2017 года может свидетельствовать о прекращении негативной тенденции, преследовавшей эту область рынка на протяжении последних 4 лет. Интересные и обнадеживающие новости отечественного и общепланетарного авторынка читайте в статье корреспондента ИА REGNUM Виктории Бабаевой.

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Из хороших новостей, которыми радует нас отечественный автопром, стоит также отметить оригинальное решение, предложенное казанскими разработчиками. Система вывоза к местам утилизации твердых коммунальных отходов, являющаяся традиционным «узким местом» любого крупного города, возможно, скоро будет повсеместно оборудована системами «Глонасс» и «Платон».

Это поможет исключить возможное загрязнение окружающей среды несанкционированным сбросом мусора в неположенных местах и обеспечить автоматизацию безотходной переработки мусора. Пилотный проект в настоящее время отрабатывается в Казани. В случае успеха, эта система будет внедрена во всех городах России.

Подробности о текущих достижениях отечественного и зарубежного автопрома читайте в статье: Авторынок: кризис закончился

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