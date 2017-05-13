Москва, 13 мая, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал слова командующего Вооруженными силами (ВС) США в Европе Бена Ходжеса, призвавшего Москву сделать более прозрачными намеченные на сентябрь белорусско-российские военные учения «Запад-2017».

Mil.ru Учения

«Советовать нам приглашать СМИ на военные учения не надо — мы и без советов это делаем каждый год и будем продолжать дальше, — цитирует Конашенкова РИА «Новости». — Только последние стратегические учения «Кавказ-2016» освещало более 110 иностранных журналистов».

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что из заявлений командующего ВС США в Европе очень сложно понять, почему его личные переживания так сильно связаны с участием журналистов в военных учениях.

По словам Конашенкова, последние пять лет Минобороны РФ всегда предоставляло желающим сотрудникам СМИ присутствовать на проводимых учениях.

«Генералу Ходжесу, прежде чем призывать нас (Минобороны РФ) к открытости, следовало бы для начала вспомнить, приглашал ли он хоть раз на учения американских войск в Европе российские СМИ», — заключил официальный представитель российского ведомства.

Ранее командующий ВС США в Европе Бен Ходжес призвал РФ провести как можно прозрачнее учения «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября.