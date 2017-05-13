Париж, 14 мая, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Покуда европейские СМИ празднуют победу Макрона на выборах президента Франции, некоторые данные уже вызывают сомнение относительного его будущего на этом посту: так ли оно блестяще, как его заранее рисуют? И так ли проиграла Ле Пен? Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Назвать поражение Ле Пен «полным разгромом» и «уничтожением», как это сквозит в посвященных ее проигрышу публикациях особо отчаянных еврооптимистов, можно только без учета реальных показателей. Показатели же эти свидетельствуют, что Ле Пен:

удвоила процент проголосовавших за ее отца в его бытность лидером «Национального фронта» — 34% за Марин Ле Пен в 2017 против 17% за Жан-Мари Ле Пена в 2002; за нее отдали голос более 10 миллионов избирателей — серьезная цифра, служащая специфическим барьером для страны с населением около 67 миллионов; Ле Пен предпочел молодой электорат.

Помимо того, есть и долгосрочные преимущества: итоги выборов позволили «Национальному фронту» громко заявить о себе, что особенно актуально в преддверии июньских выборов в парламент, где партия рассчитывает на 40 мест (а уже не на 2). Причем это только сейчас партии, чьи кандидаты не вышли во второй тур, объединялись против Ле Пен, а на выборах в парламент каждый будет уже сам за себя. Не случайно рейтинг Олланда пошел вниз сразу после парламентских выборов — та же позиция ожидает и Макрона.

Это — статистика, за которой стоит не самая вдохновляющая для Франции действительность. И не потому, что «ужасная Ле Пен» все-таки имеет шансы на политическом поле страны. А потому, что сам расклад — наглядное выражение упадка, творящегося в стране и со страной. Франция не укрепляет свои позиции — а все больше их теряет. Саркози Францию — сдал, Олланд — сдал, Макрон — обещает сдать. Один — американцам, другой — немцам, третий — евросоюзовской бюрократии.

Есть интересные выкладки, которые наглядно демонстрируют еще одну слабость Макрона — ту, что он является президентом гражданского меньшинства. Как это выясняется и чем грозит Франции — читайте в статье: Победа Макрона: Франция исключила себя из числа серьезных игроков

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