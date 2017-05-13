Донецк, 13 мая, 2017, 21:13 — ИА Регнум. 13 мая в Амвросиевке у монумента «Павшим известным и неизвестным защитникам Родины» прошло перезахоронение останков погибших освободителей Донбасса времен Великой Отечественной войны.

Andrew Butko Саур-Могила

Останки погибших воинов недалеко от легендарной Саур-Могилы были обнаружены саперами ДНР во время разминирования территории. Саперы ДНР занимались разминированием и в ходе выполнения задачи обнаружили останки бойцов Красной армии. Сначала нашли одного, после эксгумации обнаружили, что окоп продолжается, затем нашли сохранившийся со времен той войны боекомплект, в полуметре лежал второй боец. Личных вещей или подписных предметов, которые позволили бы установить их личности, к сожалению, не обнаружено. Третьего бойца нашли западнее села Мариновка в районе линий высоковольтных передач, где и были обнаружены мины и снаряды. Также было отмечено, что с большой долей вероятности это бойцы из 3-й гвардейской стрелковой дивизии, которая вела бои на южном склоне. В ходе контрудара гитлеровцев дивизия была окружена и из окружения вышли буквально считанные десятки солдат. Поиски продолжаются, в ближайшее время поисковая группа будет работать в районе села Тараны и мемориального комплекса «Саур-Могила».

«Мы похоронили героев Советской армии, которые еще в 1945 году победили фашизм и освободили от него весь мир. Недавно мы праздновали День Победы — светлый, дорогой всем нам праздник. Однако еще до этого праздника проводились поиски наших ребят, погибших в 2014 году, и поисковая группа нашла останки солдат времен Великой Отечественной войны. Мы считаем своим долгом похоронить всех героев со всеми почестями. Мы чтим историю, помним, и никогда никого не забудем», — сказал руководитель фракции общественной организации «Донецкая республика» А. Костенко.

На митинг памяти погибших у монумента пришли также жители окрестных сел, которые хорошо знают, что такое война по событиям 2014 года. Тогда вокруг монумента летом и в начале осени шли жестокие бои с украинской армией. Многие села и сам монумент были разрушены. После церемонии похорон прошло торжественное возложение цветов в память о погибших защитниках Донбасса.