В Боснии и Герцеговине потерпел крушение спортивный самолет
Сараево, 13 мая, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Спортивный самолет потерпел крушение в Боснии и Герцеговине. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 5 человек. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.
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Спортивный самолёт
Трагедия произошла в субботу, 13 мая, недалеко от города Мостар.
«В результате крушения погиб инструктор летной школы и три курсанта, — говорится в сообщении. — О личности пятого погибшего не сообщается».
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.
Причины аварии пока неизвестны.