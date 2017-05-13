Сараево, 13 мая, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Спортивный самолет потерпел крушение в Боснии и Герцеговине. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 5 человек. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.

Publicdomainpictures.net Спортивный самолёт

Трагедия произошла в субботу, 13 мая, недалеко от города Мостар.

«В результате крушения погиб инструктор летной школы и три курсанта, — говорится в сообщении. — О личности пятого погибшего не сообщается».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.