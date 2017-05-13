Кёльн, Германия, 13 мая, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею переиграла команду Словакии и вышла в ¼ финала чемпионата мира (ЧМ), проходящего в Германии и Франции. Встреча, прошедшая 13 мая в Кельне, завершился со счетом 6:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Гол

Победу команде Олега Знарка принесли точные броски Евгения Дадонова (дубль), Андрея Миронова, Никиты Кучерова, Ивана Телегина и Владислава Гаврикова.

Таким образом, сборная России по хоккею после пяти туров пока занимает первое место в группе «А», имея в активе 14 очков. Ранее подопечные Олега Знарка переиграли команду Швеции, Италии, Германии и Дании.

Хоккей. Чемпионат мира (ЧМ). Группа A.

Россия — Словакия — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

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