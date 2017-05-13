Киев, 13 мая, 2017, 20:26 — ИА Регнум. В деле бывшего президента Украины Виктора Януковича нарушены все судебные процедуры, а излишняя политизация этого вопроса может привести к тому, что экс-лидер Партии регионов будет оправдан в европейских судебных инстанциях. Об этом лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала «112 Украина».

Pavol Frešo Виктор Янукович

По ее словам, работа официального Киева, «по сути, строит путь для оправдания Януковича», поскольку «там нет ничего, что происходит правильно».

В частности, лидер фракции «Батькивщина» раскритиковала заявление представителя прокуратуры о виновности Януковича и его окружения.

«Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным», — подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, никто не имеет права оценивать и политизировать процесс до тех пор, пока не будет вынесен приговор.

«Нарушены все процедуры, которые воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие, — говорит экс-премьер-министр Украины. — Нарушено все».

Тимошенко считает, что если бывший президент Украины будет лишен права на защиту, «считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января 2017 г. Генеральная прокуратура Украины завершила расследование дела в отношении экс-главы Украины Виктора Януковича по подозрению в госизмене. Бывший глава государства обвиняется по ряду статей, в том числе по статьям «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

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