Луганск, 13 мая, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Российская певица Юлия Чичерина рассказала телеканалу RT, зачем ей нужен паспорт Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«С 2014 года я поддерживаю этот героический народ и стала его частью, хочу разделить его судьбу в эти нелегкие времена», — заявила она.

Чичерина также добавила, что она останется со «своими братьями и сестрами», чтобы ни случилось.

«Теперь Донбасс — моя родина», — говорит певица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая певице Юлии Чичериной вручили паспорт Луганской Народной Республики (ЛНР) на открытии мотосезона в Луганске. Вручил документ артистке глава МВД республики Игорь Корнет на торжественной церемонии.

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